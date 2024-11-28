أول تصرف من إمام عاشور بعد تغريمه مليون جنيه

خاص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة في ملعب مختار التتش بالجزيرة، اليوم الخميس، تتفيذا لقرار إدارة الكرة بالنادي، رغم حصول الفريق الأحمر على راحة سلبية.

وينفذ إمام عاشور العقوبة الموقعة عليه من جانب إدارة النادي الأهلي، بسبب خروجه عن النص ودخوله في أزمة مع مارسيل كولر عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.



وقررت إدارة النادي الأهلي تغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع والتدرب منفردا بسبب ما بدر من اللاعب في مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

تفاصيل أزمة إمام عاشور وكولر

كشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.



وأكد المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي قرر إيقاف أمام عاشور أسبوع من التدريبات الجماعية وتغريمه مليون جينة بسبب ما بدر منه.



وتابع المصدر أنه بعد انتهاء مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال افريقيا، اعترض إمام عاشور وظهر في حالة غضب ودار نقاش حاد مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.



وشدد المصدر أن بداية الأزمة كانت عندما اعترض إمام عاشور في المحاضرة الفنية التي سبقت تدريبات الفريق أمس استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.