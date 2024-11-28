غرامة مليون جنيه وحرمان من التدريبات.. تفاصيل عقوبة إمام عاشور في الأهلي

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي تغريم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أفريقيا، والاعتراض على عدم المشاركة في اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.

وأكد المصدر أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي قرر إيقاف أمام عاشور أسبوع من التدريبات الجماعية وتغريمه مليون جينة بسبب ما بدر منه.

وتابع المصدر أنه بعد انتهاء مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال افريقيا، اعترض إمام عاشور وظهر في حالة غضب ودار نقاش حاد مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وشدد المصدر أن ان بداية الأزمة كانت عندمآ اعترض إمام عاشور في المحاضرة الفنية التي سبقت تدريبات الفريق أمس استعدادا لمباراة البنك الأهلي، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.