محمود عنبر: الدولة المصرية انتهجت سياسات اجتماعية هدفها تخفيض تبعات الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن برنامج الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي، شهد سياسات اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: "منذ أن بدأت الدولة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذى كان لزامًا على الدولة أن تبدأ به من خلال اتخاذ بعض القرارات على المستوى الاقتصادي والتي كان لها تأثيرات على متوسطي ومحدودي الدخل".



وتابع: "مثل رفع الدعم نسبيًا وتحرير سعر الصرف، ورغم أهمية هذه القرارات للاقتصاد على المستوى الكلي، لكن كان لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على متوسطي ومحدودي الدخل، لكن في النهاية الدولة المصرية انتهجت على التوازي مع هذه السياسات سياسة اجتماعية كان هدفها بالأساس هو تخفيض تبعات هذه القرارات على متوسطي ومحدودي الدخل".