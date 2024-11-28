سكرتير عام بني سويف يناقش الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لبني سويف، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، وذك في حضور محمد عبد اللطيف مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، رؤساء مراكز ومدن المحافظة السبعة ومديرو الإدارات المعنية، حيث جرى استعراض تقارير الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة الإجراءات اللازمة لتذليل أي عقبات قد تؤثر على سير العمل.

وخلال الاجتماع أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ بأهمية المتابعة الدورية لكافة المشروعات، ورفع تقارير دورية عن معدلات الإنجاز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والعمل على تحسين معدلات الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الإدارات المعنية لضمان كفاءة التنفيذ.