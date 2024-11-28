بعد فوز مودرن 2008 بكأس مصر.. محمد عبدالله: نهدى البطولة لوليد دعبس

أبدى محمد عبد الله، المدير الفني لفريق مودرن سبورت مواليد ٢٠٠٨، سعادته عقب حصد لقب بطولة كأس مصر بعد تحقيق الفوز بالمباراة النهائية على فريق القناة بركلات الترجيح ٣-١، بعد إنتهاء الوقت الأصلي من المباراة بدون أهداف.

وكان فريق القناة قد صعد للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على الأهلي بينما صعد مودرن سبورت للنهائي بعد تحقيق الفوز على الانتاج الحربي بنصف النهائي.

وقال عبد الله في تصريحاته للمركز الإعلامي بالنادي عقب المباراة: الحمد لله على الفوز، أداء مميز، الجميع كان على قدر كبير من المسؤولية، نهدي الكأس للدكتور وليد دعبس رئيس النادي بمناسبة عيد ميلاده، وأتمنى أن نكون دائمًا على منصات التتويج.

وأكمل: درسنا فريق القناة جيداً، نقاط الضعف والقوة، واستطعنا أن نفوز بالمباراة النهائية وتحقيق اللقب.