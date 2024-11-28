إطلاق البوستر الرسمي لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" استعدادا لطرحه 18 ديسمبر

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس، استعداداً لطرح الفيلم في دور العرض يوم 18 ديسمبر المقبل.



ويظهر في البوستر الرسمي النجم كريم محمود عبد العزيز محاط بكل من دينا الشربيني وياسمين رئيس، في الفيلم الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجئ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.



ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.