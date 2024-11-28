عودة محمد عبد المنعم لقائمة نيس قبل مواجهة رينجرز في الدوري الأوروبي

أعلن نادي نيس الفرنسي عن عودة مدافعه المصري، محمد عبد المنعم، إلى قائمة الفريق الأول استعدادًا لمواجهة نظيره جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

كان محمد عبد المنعم غاب عن المباريات الثلاث الأخيرة لفريق نيس بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد المدير الفني لنيس، فرانك هايس، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، عودة عبد المنعم للتدريبات الفردية، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي يتابع حالته بشكل دقيق لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة في مباراة رينجرز.

محمد عبد المنعم يعود إلى قائمة نيس لمواجهة رينجرز

وغاب محمد عبد المنعم أمام تفينتي الهولندي في الدوري الأوروبي، قبل أن يغيب أمام ليل وستراسبورج في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى مباراتي منتخب مصر أمام بوتسوانا والرأس الأخضر.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الـ31 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، يتواجد في المركز الخامس في الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة.