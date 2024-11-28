خبير سياحي: الغردقة على أتم الاستعداد للموسم السياحي الشتوي

أكد وليد البطوطي، الخبير السياحي، أن مدينة الغردقة على أتم الاستعداد للموسم السياحي الشتوي، وأنه متفائل للغاية بهذا الموسم مشيرًا إلى أن الغردقة من المناطق الجميلة والرائعة والجذابة للسياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تلعب دورًا مهم جدًا في زيادة عدد السائحين و تسير على تجربة رائعة وهي السائح الذي يزور مصر وتكون زيارة إيجابية يجذب الكثير من السائحين وهذا يزيد من عدد السياح، لافتًا إلى أن الغردقة ذات طابع خاص ولا يقتصر السائحين في مصر على دول معينة بل السائحين يزورون من مصر من مختلف دول العالم.

وتابع الخبير السياحي: «مع نهاية الحروب في المنطقة وفي العالم سيكون هناك ازدهار كبير في السياحة في مصر»، لافتًا إلى أن الدولة تطورت كثيرًا على مستوى البنية التحتية، وهذا كان شيء مهم للغاية في زيادة عدد السائحين على مستوى جمهورية مصر العربية.