محافظ السويس: إيقاف جميع المشروعات التى لا تحقق أرباح أو منافع

قال محافظ السويس، اللواء طارق حامد، انه سيتم إيقاف جميع المشروعات التى لا تحقق ارباح ولا أي منافع او خدمات عامة للمجتمع .

جاء ذلك الإجتماع الأسبوعي لرؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات والقيادات التنفيذية بقاعة الإجتماعات الكبري بالديوان العام، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات العامة وسير العمل داخل المصالح الحكومية .

وفي اللقاء أكد المحافظ علي أهمية الإبتكار والابداع الوظيفي والتفكير خارج الصندوق والعمل على تحليل أى معوقات أو مشاكل تطرأ في العمل، وإعداد تقرير مفصل بجميع البيانات التى تم الحصول عليها وكيفية الاستفادة منها للخروج بقرارات يتم اتخاذها لصالح العمل و تهدف إلي خدمة المواطنين، مؤكدا على أهمية تنفيذ واحترام قوانين العمل للارتقاء بمنظومة العمل.

كلف المحافظ اللواء عبد العظيم محمد مدير عام لجنة الإشراف على المواقف، بزيادة عدد سيارات الميكروباص لخط مواصلات قرية عامر بحى الجناين لسد احتياجات سكان القرية والتسهيل عليهم .

كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء بالمرور من خلال تشكيل لجان مرور للمتابعة المستمرة بجميع انحاء الحي ومنع اي أعمال بناء مخالفة أو تعديات على الاراضي أملاك دولة والأراضي الزراعية، والتأكيد علي الازالة الفورية لاي حالات تعدى ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل المخالفين .

كما وجه المحافظ بعمل حصر لجميع المتحصلات والمتأخرات من الايجارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين.

كما قدم مدير مديرية الطرق بالمحافظة تقرير عن أعمال رفع الكفاءة التي تم الانتهاء منها بمنطقة حوض الدرس بحي السويس ومنطقة العرايس بحي فيصل.

و قدمت مديرة اللجنة العليا لحماية الطفل تقرير عن بلاغات الاستغاثة المقدمة لحماية الأطفال و أيضا مخاطر الزواج المبكر و ماتم عمله من ندوات توعوية و إرشادية للمواطنين.

واكد المحافظ علي أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل هذه الموضوعات لجهات التحقيق.

وأكد محافظ السويس علي مدير مديرية الطب البيطرى بعمل تقرير عن ماتم اتخاذه من اجراءات في موضوع إنتشار الكلاب الضالة ، والعمل على توعية المواطنين من خلال عقد ندوات توعية بذلك.

وقدم اللواء هشام الشيمي رئيس حى السويس عرضا عن أعمال رفع كفاءة شارع بورسعيد، وما تم من وأعمال نظافة و ازالة الإشغالات و الانارة العامة و تحسين البيئة المحيطة بالمنطقة.

وأكد اللواء طارق الشاذلى على أهمية تكثيف العمل للحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري بجميع الاحياء.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الهامة بدأت بعرض معدلات الأداء الاسبوعى عن تقنين أراضي الدولة وملفات التصالح في البناء والإزالات والإشغالات والتعديات على أراضي الدولة.

كما عرض عن معدل الأداء الأسبوعى للأحياء فى النظافة والإنارة العامة وصيانة وإصلاح المعدات والسيارات والمتحصلات والمتأخرات من المستحقات المالية.

وفي نهاية اللقاء طالب المحافظ من الجميع الالتزام بتنفيذ مهام كل قيادة والعمل علي الانتظام والانضباط وإتقان وحب العمل من أجل تقديم خدمات للمواطنين في كاقة المجالات.