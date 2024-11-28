بوتين يشيد بترامب: "شخص ذكي وقادر على إيجاد الحلول"

خلال زيارته إلى كازاخستان، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، واصفًا إياه بأنه يتمتع بذكاء وخبرة كبيرة تؤهله للتعامل مع القضايا الشائكة.

بوتين، الذي تحدث بتفاؤل نسبي، أشار إلى ثقته بقدرة ترامب على إيجاد حلول لبعض التحديات، دون أن يوضح طبيعة القضايا التي يقصدها.

من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة أمريكية بارزة أن الرئيس المنتخب أجرى اتصالًا مع بوتين عقب فوزه في الانتخابات، دعا خلاله إلى تجنب أي تصعيد إضافي في الصراع الأوكراني.

وأشار ترامب، وفقًا لمصدر مطلع، إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار الأوروبي، مؤكدًا على وجود قوة عسكرية أمريكية كبيرة في القارة.

خلال المكالمة، ناقش الزعيمان إمكانية إيجاد حل قريب للصراع في أوكرانيا، وأبدى ترامب رغبته في تعزيز الحوار بهدف تحقيق السلام في أوروبا.

تأتي هذه التصريحات وسط أجواء متوترة بين موسكو والغرب، مع اقتراب تولي ترامب مهام منصبه رسميًا.