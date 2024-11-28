3961 شهيدًا في لبنان.. غارات الاحتلال تواصل حصد الأرواح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على لبنان، حيث بلغ إجمالي عدد الضحايا حتى يوم الثلاثاء الماضي 3961 قتيلًا و16520 مصابًا.

في بيان أصدرته وزارة الصحة، تم توضيح أن الضربات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة أودت بحياة 78 شخصًا وأدت إلى إصابة 266 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن الأرقام شهدت ارتفاعًا بسبب استكمال عمليات البحث تحت الأنقاض، والتي كشفت عن مزيد من الجثث، إلى جانب الجهود المبذولة لمراجعة وتحديث البيانات المتعلقة بالضحايا.

تعمل الوزارة على تدقيق شامل للمعلومات الواردة، بما في ذلك إضافة الأسماء التي يتم التحقق من هويتها عبر فحوصات الحمض النووي، والتنسيق مع المستشفيات لتوحيد الإحصاءات وضمان دقتها. هذه الجهود تأتي في سياق مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة الناتجة عن الهجمات المستمرة.