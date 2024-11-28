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الخميس 28 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بدء دخول الشاحنات المحملة بالبضائع لسفينة النقل المتجه لميناء تريستا الإيطالي.. صور

في ميناء دمياط..

جانب من دخول البضائع
جانب من دخول البضائع
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شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم، دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلي سفينة النقل بميناء دمياط المتجه الي ميناء تريستا الإيطالي. 

ويشهد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، إطلاق وتشغيل خط رورو المصري الإيطالي وذلك بين  مينائي دمياط - تريستا. 

كما جرى رفع العلم المصري على السفينة وادي العريش التابعة لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل ويتم تفقد محطة حاويات تحيا مصر 1 والأوناش العملاقة الخاصة بالمحطة. 

مصطفي مدبولي كامل الوزير ميناء تريستا الإيطالي ميناء دمياط خط رورو