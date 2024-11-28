محافظة الإسكندرية: عقار العطارين المنهار خال من السكان وصادر له قرار هدم

كشفت محافظة الإسكندرية، خلال البيان الصادر عنها مساء اليوم الخميس، تفاصيل سقوط اجزاء من عقار خالى من السكان بمنطقة العطارين وسط البلد.

وأضاف البيان، أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت اليوم في تمام الساعة ٣:١٥ عصرا، بلاغاً يفيد بسقوط اجزاء من عقار خالى من السكان والكائن بـ١١ شارع الليثي قسم العطارين نطاق حي وسط .

على الفور توجهت كافة الأجهزة التنفيذية المعنية لموقع البلاغ ، وبالفحص تبين عدم وجود ضحايا أو مصابين.

أوضح البيان أن العقار مكون من أرضى محلات ودورين علوين حوائط حاملة واسقف خشبية ، وتبلغ مساحة العقار ٣٠٠م ، و صادر له قرار هدم حتي سطح الأرض يحمل رقم ٧٧ لسنة ٢٠٠٩.

وتم تحرير محضر بأسم مالك العقار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم تنفيذ قرار الهدم الكلى .