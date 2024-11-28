وكيل "صحة سوهاج" يكرم أطباء قسم العلاج الطبيعى بمستشفى حميات طهطا

كرم اليوم، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، مجموعة عمل العلاج الطبيعي بقسم العلاج الطبيعي المتخصص (لتأهيل للأطفال) وذلك بحضور الدكتورة كلارا كامل مسعود، مدير إدارة العلاج الطبيعي، والدكتور معتز عبد العاطي، مسئول الإدارة.

جاء ذلك التكريم لمجهودات أطباء قسم العلاج الطبيعي المتخصص في خدمة الأطفال ذوي الهمم و مهاراتهم المتميزة في اساليب العلاج مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات الحركية من تمرينات علاجية والدعم النفسى المميز اضافه إلي تدريب المرافقين لهم على التمرينات المنزلية المناسبة للحفاظ على التقدم في الحركة عقب الجلسات.

ومن جانبه قال الدكتور مينا مجدى رئيس القسم بأن قسم العلاج الطبيعي المتخصص بمستشفي حميات طهطا يقدم جلسات تقوية عضلات الجزع والأطراف للاطفال في حالات الشلل الدماغ ، إستعاده التأهيل الحركى للأطفال وتمارين الإطاله والاتزان لمرضى صعوبه الحركى وكذلك التعامل مع الأطفال الذين يعانون من إلتهاب الضفيرة العصبية.

وكل تلك الجهود لتأهيلهم ودمجهم داخل المجتمع كأشخاص مستقلين وقادرين على الإعتماد على أنفسهم وخدمة اهاليهم ومجتمعهم

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