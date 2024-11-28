خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 250 حكم قضائى متنوع.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 253 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام : ضبط 59 قضية.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط 7 قضايا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.