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الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط (5) قضايا.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 250 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 253 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 59 قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط 7 قضايا.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة جرائم التهريب