علي إسماعيل رئيسا لاتحاد الطلاب بجامعة المنصورة وأحمد محمد صلاح نائبا

أعلنت جامعة المنصورة اليوم الخميس، نتائج انتخابات اختيار رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة ونائب رئيس الاتحاد وإنتخابات إختيار أمناء وأمناء مساعدي اللجان العليا لإتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، وأعضاء اللجنة الدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، سعد عبد الوهاب أمين الجامعة، الدكتور وليد الطنطاوى أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية، أحمد العشري مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

فيما أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمود الجعيدي عن فوز أعضاء أسرة طلاب من أجل مصر برئاسة الاتحاد و جميع مقاعد الاتحاد: نائب رئيس الاتحاد وأمناء اللجان ومساعديهم، وذلك من بين عدد 1039 طالب وطالبة ترشحوا للانتخابات.

وشهدت النتائج فوز الطالب علي إسماعيل محمد إسماعيل بالفرقة الخامسة بكلية الهندسة، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، بجانب فوز الطالب أحمد محمد صلاح بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

ووجه الدكتور شريف خاطر الشكر لقطاع التعليم والطلاب وكل فريق اسرة رعاية الطلاب بالجامعة و الكليات على ما بذلوه من جهد طوال فترة الانتخابات الطلابية.

كما وجه الشكر للجنة العليا المشرفة على الانتخابات و اللجان الفرعية، مؤكدا متابعته لسير العملية الإنتخابية على مستوى الجامعة على مدار الجدول الزمني للانتخابات للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة طبقاً للقواعد المتبعة وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي.

ودعا رئيس الجامعة إلى توسيع دور الاتحاد ومشاركة جميع الطلاب في مختلف الأنشطة بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم ودعم روح التنافس بينهم.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لرئيس الاتحاد والنائب وأمناء اللجان الفرعية، كما وجه التحية للإتحاد السابق، متمنياً يكون عام دراسي موفق ومتميز ملئ بالأنشطة.

وأعرب الدكتور محمد عطيه عن سعادته بمشاركة هذا الحدث الطلابي الذي يترجم حالة الحراك الجامعي، ومشاركة القاعدة فى الأنشطة الطلابية من خلال الكيان الطلابي المنتخب، موجهاً التحية والتقدير لرئيس جامعة المنصورة على رعايته المستمرة للأنشطة الطلابية و اتحاد طلاب الجامعة ، و كذلك للجنة العليا للانتخابات لجهودها فى إنجاز الانتخابات بشفافية ومطابقة للقواعد،والسادة العمداء و الوكلاء ومنسقين الأنشطة و مديري الرعايات و الطلاب.

كما تقدم الدكتور محمد عطيه بالتهنئة لرئيس الاتحاد والنائب والطلاب الفائزين مشيراً إلى أن فوز الطلاب فى الانتخابات هو تكليف بإدارة شئون الطلاب متنميا لهم التوفيق والسداد.

ووجه الدعوة لأعضاء الاتحاد للمشاركة الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي ستقوم بها الجامعة، حيث أنهم جزء لا يتجزأ من هذه المؤسسة التعليمية وأفكارهم ومساهماتهم هي ما يجعل الجامعة مكانًا أفضل للجميع.

واختتمت فعاليات حفل الاعلان عن نتائج الانتخابات بصورة تذكارية جماعية للدكتور شريف يوسف خاطر و الدكتور محمد عطيه البيومي يتوسطان الحضور من اللجنة العليا للانتخابات والسادة العمداء و رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد والطلاب المنتخبين.

جدير بالذكر أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات اليوم شهدت الجامعة فعاليات طلابية متعددة لأسرة طلاب من أجل مصر بمناسبة احتفالهم بالفوز بالانتخابات.

IMG-20241128-WA0115

IMG-20241128-WA0116

IMG-20241128-WA0112

IMG-20241128-WA0114