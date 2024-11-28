وزراء خارجية مجلس التعاون يناقشون الانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ولبنان

ناقش أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالكويت في دورته الـ 162 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته ال45 المقرر عقدها في دولة الكويت يوم الأحد القادم آخر تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها والتطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس برئاسة وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية وتحقيق الرؤى الطموحة المدفوعة بالإرادة الصادقة لمواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات كما تمت مناقشة التطورات الإقليمية والدولية وموقف دول مجلس التعاون منها تمهيدا لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة.

ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد المقبل في أعمال القمة الخليجية لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.