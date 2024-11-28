أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم "الخميس" أن التصريحات التي تطالب بعودة الأسلحة النووية إلى كييف، لا يمكن أن يصدرها إلا أولئك الذين لا يشعرون بالمسئولية عن مصير بلادهم والعالم أجمع.

وقال بوتين - في مؤتمر صحفي بعد جلسة لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "مثل هذه التصريحات لا يمكن أن يصدرها إلا أشخاص غير مسئولين، ولا يتحملون ولا يشعرون بأية مسئولية على كاهلهم تجاه مصير بلدانهم والعالم أجمع".

وأضاف بوتين: إذا حصلت كييف على أسلحة نووية ستستخدم روسيا كل وسائل التدمير المتاحة،واستهداف الأسلحة الغربية لأراضي روسيا ما زال قائما،لكننا سنرد".

ولفت بوتين إلى أن الأضرار الناجمة عن صواريخ "أتاكمز" في مقاطعة كورسك ضئيلة،وقال "لا نستبعد استخدام صواريخ "أوريشنيك" لضرب المنشآت العسكرية ومراكز صنع القرار في كييف،وسنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به ولن نستخدم المدافع لصيد العصافير".

وأشار إلى أن "حصول كييف على الأسلحة النووية انتهاك لجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وروسيا لن تسمح بذلك".

وشبه بوتين قوة "أوريشنيك" بـ"النيزك" وأن "صواريخ "أوريشنيك" قادرة على اختراق الأهداف المحصنة تحت الأرض بعمق 3 إلى 4 طوابق".

وفيما يتعلق بسعر صرف الروبل الروسي قال بوتين: تقلبات سعر صرف الروبل الروسي ترتبط بالعديد من العوامل بما فيها مدفوعات الميزانية وأسعار النفط ولا يوجد سبب للذعر لأن الوضع تحت السيطرة.