ضمن أنشطة "بداية".. محافظ قنا يتفقد القافلة الطبية بنادي القضاة

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها وزارة العدل تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، وبالتعاون مع مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، بمقر نادي القضاة بمحافظة قنا، بهدف تقديم الخدمات الصحية المجانية لكافة أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بمجمعات المحاكم بمحافظات جنوب الصعيد، وأهالي محافظة قنا.

تأتي هذه الفعالية في إطار تنفيذ أنشطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية" جديدة لبناء الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية والمشاركة المجتمعية، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية، والمستشار أحمد عبد العزيز قتلان، رئيس محكمة استئناف قنا، والمستشار عبد الآخر فواز إبراهيم، رئيس المكتب الفني والمتابعة، والمستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا، والمستشار سامح سالم، مدير إدارة تنفيذ الأحكام، والمستشار محمود عابدين، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، والمستشار طارق النفراوي، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار علاء غانم، رئيس الاستئناف ورئيس نادي قضاة قنا، والمستشار باهي وزيري، عضو مجلس إدارة نادي قضاة قنا، بالإضافة إلى لفيف من أعضاء الهيئات القضائية.

ضمت القافلة الطبية نخبة من كبار الأطباء المتخصصين في مجالات الباطنة، والجهاز الهضمي، والقلب، والعظام، والأوعية الدموية، والمخ والأعصاب.

وشملت إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مثل رسم القلب، وقياس مستويات السكر وضغط الدم، بالإضافة إلى التحاليل الطبية والأشعات المطلوبة.

كما ستضمن القافلة تنظيم ندوة توعوية بعنوان: "صحتنا بالدنيا"، غدا الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بمقر نادي قضاة قنا، ويحاضر فيها نخبة من كبار الأطباء وعلي رأسهم الاستاذ الدكتورحسام موافي، بهدف رفع الوعي الصحي وتعزيز أهمية الفحوصات الطبية الدورية.

ومن جانبه أشاد محافظ قنا، بجهود وزارة العدل ومبادرتها في تنظيم هذه القافلة الطبية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزز من قيم التكافل المجتمعي، مشيرًا إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" تعكس رؤية الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لهذه الجهود التي تسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام.