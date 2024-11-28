تسليم عقود تمويل لمشروعات صغيرة للسيدات ضمن "معاً من أجل حياة كريمة" ببنى سويف

شهد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الاحتفالية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي ،لتسليم عقود تمويل لمشروعات صغيرة للسيدات ،ضمن مشروع "معاً من أجل حياة كريمة"،والذي تنفذه مؤسسة الكرمة للتنمية الشاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ، وذلك بحضور : عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، على يوسف رئيس مدينة بني سويف ، مارينا عاطف رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، سلوى وليم مدير المشروع ، نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب المحافظ عن ترحيبه بالتعاون مع كافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ، التي تعمل في محور التدريب وتوفير التمويل لإقامة مشروعات صغيرة ، خاصة لفئة السيدات والشباب ، ضمن توجه الحكومة لتشجيع العمل الحر وعدم الاعتماد أو انتظار الوظائف الحكومية ، لاسيما وأن المشروع يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تشجعيها وتدريبها على إقامة مشروعات صغيرة تناسب مؤهلاتها وظروفها وتحقيق التوازن بين دورها في الاسرة ومكانتها في المجتمع ، معبرا عن ثقته في مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة مع مؤسسة الكرمة وتوسيع نطاق وأهداف عملها ونشاطها.

تضمنت الاحتفالية _التي أقيمت بديوان عام المحافظة _ عرضا موجزا عن الجهود والأنشطة التي نفذتها المؤسسة خلال الفترة الماضية ، وتضمنت الإشارة إلى قيامها بتدريب 1500 سيدة على إدارة المشروعات الصغيرة والتسويق الإليكتروني وتدريب 250 سيدة على حرف "خياطة ، مشغولات يدوية ، كوافير، صناعة منظفات ومنتجات ألبان، مخبوزات وحلويات، ، بالإضافة إلى تمويل 184 سيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

كما تم استعراض الجهود التي نفذتها المؤسسة ضمن مشاركتها في المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية" ، وشملت تدريب 525 فتاة وسيدة، من خلال 24 تدريب عن ريادة الأعمال، وتدريب 120 فتاة وسيدة، من خلال 6 تدريبات حرفية عن المشغولات اليدوية ، و تدريب الشباب على المهن الخضراء، بواقع 78 شاب وفتاة، من خلال 4 تدريبات عن إعادة تدويرالمخلفات الزراعية، وإعادة تدوير ورد النيل وورق شجر الموز وغيرها من الجهود في مختلف عدة مجالات.

وفي نهاية الاحتفالية تم تسليم عقود التمويل للمستفيدات وعددهن 7 سيدات بإجمالي تمويل 130 ألف جنيها مقدم من المؤسسة لدعم وتشجيع السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ،حيث تقوم المؤسسة بالتدريب وتوفير التمويل ومتابعة المشروعات وتقديم الدعم الفني اللازم لتسويقها والترويج لها.