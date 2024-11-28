"جاكيت وسوي شيرت بـ٣٥٠ جنيه" فى مبادرة تخفيضات لحزب حماة الوطن بالسويس

شهد معرض الملابس لحزب حماة وطن بالسويس، برئاسة النائب جلال مازن، إقبالا كبيراً من قبل الشباب، الذى أقيم بمركز شباب المدينة بحى الاربعين برئاسة المهندس سبد خطاب رئيس محلس ادارة المركز، والذى يمتد حتى غدا الجمعة، ياتى ذلك ضمن المبادرات التى ينظمها الحزب للمشاركة فى رفع العباء عن كاهل المواطن المصري لمواجهة الغلاء .

شهد المعرض اقبالا علي عدد من العروض المقدمة ابرزها، الجاكيت شبابي + سويت شيرت بـ٣٥٠ جنيه، وعرض شراء بلوفر + بلنطون بنفس السعر، وسط إقبال من مختلف الأعمار السنية.



ومن جانبه قال جلال مازن، امين الحزب، ان الحزب دائما وابدا خلف المواطن المصري لذلك كان حريصون علي تنظيم سلسلة من المبادرات التخفيضات التى توفر كافة المنتجات للمواطن المصري بسعر مناسب لهم في إطار تفعيل مبادرة حياة كريمة ومواجهة الغلاء وجشع التجار.

وقال المحاسب احمد حافظ ، الامين المساعد ، أن مبادرة الملابس الجاهزة شارك فيها امانتى السويس والأربعين من حيث تنظيم وتستمر حتى غدا الجمعة ، لافتا أن الأسعار فيها فى متناول الجميع وبجودة عالية وأقل من المحلات التجارية الخارجية ، مؤكدا أن الحزب مستمر في كافة المبادرات التخفيضات التى تساعد المواطن فى مواجهة الغلاء.