محافظ بني سويف يهنئ وزيرة التنمية المحلية بحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، تقديرًا لإنجازاتها المتميزة في تطوير منظومة العمل المحلي وإسهاماتها الفاعلة في تحسين الخدمات وتنفيذ مشروعات تنموية رائدة.

وتأتي هذه الجائزة تتويجا لفترة شغل الدكتورة منال عوض منصب محافظ دمياط من عام 2018 حتى تم تعيينها في منصب وزير التنمية المحلية في يوليو 2024، وصولا لفوزها بجائزة أفضل محافظ عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في مسابقة 2023/2024 ، حيث سيتم تكريمها اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي، والتي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع الجامعة ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد محافظ بني سويف أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لرعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل تمكين الشباب والمرأة أولوية ضمن رؤية مصر 2030 ، ما أتاح للقيادات الواعدة فرصة الإسهام في تحقيق رؤية مصر التنموية وبناء مستقبل أفضل.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر للجميع، ويعكس القدرات القيادية المميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية في مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن وزيرة التنمية المحلية مثال يحتذى به في الإخلاص والعمل المبتكر.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن الدكتورة منال عوض قدّمت نموذجًا رائدًا للمرأة المصرية في القيادة، فهي أول سيدة تتولى حقيبة وزارة التنمية المحلية، وسبق أن اختيرت ضمن أكثر النساء تأثيرًا في الوطن العربي، إلى جانب حصولها على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017، مما يعكس رؤيتها الثاقبة وقدرتها على تحقيق التحول الإيجابي.

وأضاف محافظ بني سويف أن حصول الوزيرة على هذه الجائزة هو تقدير على المستوى الدولي بجهودها المتميزة في دعم خطط التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بروح العمل الجماعي التي عززتها على مستوى المحافظات لتحقيق إنجازات ملموسة تصب في صالح الوطن.

وأكد محافظ بني سويف أن نجاح الوزيرة يمثل إلهامًا لكل القيادات المحلية على مستوى الجمهورية، حيث أثبتت من خلال رؤيتها وإصرارها أن القيادة الحقيقية تقوم على العمل الدؤوب والحرص على تحسين حياة المواطنين.