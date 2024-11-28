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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المرصد السوري: مسلحون شنوا هجومًا على قواعد الجيش في حلب

سوريا
سوريا
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن مقاتلي المعارضة شنوا هجوما مفاجئا على الجيش السوري في محافظة حلب بشمال البلاد، حيث اندلعت اشتباكات قتل فيها 130 من المقاتلين والمدنيين.

وقالت وكالة أنباء إس.إن.إن إن العميد كيومرث بورهاشمي، المستشار الكبير في الحرس الثوري الإسلامي، قُتل في القتال، دون تقديم تفاصيل.

وبدأت ميليشيات تابعة للمعارضة السورية المحسوبة على هيئة التحرير الهجوم الذي أطلقت عليه اسم "ردع العدوان" متجهة نحو مدينة حلب من إدلب، موطن حوالي مليوني شخص نازح من القتال في الحرب الأهلية منذ عام 2011.

كانت إدلب تحت سيطرة الجماعة منذ عام 2019 عندما طردت فصائل متمردة أخرى في سلسلة من الاشتباكات. 

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