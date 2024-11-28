مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل حول الابتكار والتنمية المستدامة

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة (CSSP) بقطاع البحث الأكاديمي، بالتعاون مع الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP)، ورشة عمل هجينة بعنوان «الابتكار والتكنولوجيا: نحو التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، وذلك على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2024 بمكتبة الإسكندرية.



تأتي الورشة ضمن برنامج تدريب شباب العلماء العرب الذي يهدف إلى تطوير مهارات الباحثين من الشباب، وتزويدهم بالمعرفة التي تدعم تقدمهم العلمي والبحثي، مما يعزز فرصهم في تحقيق أهدافهم المهنية في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية.



شارك بورشة العمل عدد من الباحثين في مجالات العلوم الطبيعية والتطبيقية من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه. وتنوعت المشاركات بين حضور شخصي، بالإضافة إلى مشاركين عبر الإنترنت من مصر ومن عدد من الدول العربية هي: الجزائر، والعراق، وفلسطين، والأردن، وليبيا، والسعودية، والصومال، والسودان، واليمن، والإمارات، وسوريا، وتونس.



افتتح الورشة الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، حيث رحب في كلمته بالمتحدثين وشكرهم على حرصهم على نقل خبراتهم لشباب العلماء للاستفادة من تجاربهم ودورهم الفعال كقدوة لشبابنا. كما رحب بالمشاركين بورشة العمل وأكد على أن الجيل الجديد من العلماء لديهم من الخبرات العلمية والعملية والقدرة ما يمكِّنهم من الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة في منطقتنا العربية. فمن خلال تبني الحلول التكنولوجية المستدامة، يمكننا تحسين جودة الحياة، وتعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتقليل آثار التغيرات المناخية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي هدفها تحسين جودة حياة المجتمعات.



شارك بورشة العمل مجموعة من الخبراء والمتحدثين الأكاديميين والمهنيين المتخصصين، منهم: الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصرUNDP، والأستاذ الدكتور أحمد الفحال، نائب الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والأستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب الريس، رئيس ريادة الأعمال بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، الدكتورة كارول شوشاني شرفان، مديرة مجموعة تغيّر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا الغربيّة (الإسكوا) ESCWA، والأستاذ الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والأستاذ الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الأرض بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولفيف من الخبراء والأكاديميين.

استعرض المتحدثون أبرز التكنولوجيات الحديثة والممارسات المبتكرة، بالإضافة إلى نماذج التكنولوجية في مجالات عدة مثل مجال الزراعة والبيئة والعلوم الطبية والنقلة المفاهيمية في البحث العلمي وكيف يمكننا الاستفادة منها على سبيل المثال في محاولة التقليل من مخاطر التغيرات المناخية في المنطقة العربية. كما تمت مناقشة المشاركين من مختلف أنحاء العالم العربي والتفاعل مع الخبراء وتبادل الآراء حول كيفية مواكبة هذه التطورات، والمشاركة في صناعة المستقبل، ومستقبل الذكاء الاصطناعي، والتحولات الجذرية، والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.



وتناولت ورشة العمل أبعادًا جديدة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة ودورها في عملية التنمية المستدامة في العالم العربي، مع تسليط الضوء على بعض القطاعات الحيوية مثل البيئة والزراعة والطاقة والصحة، بالإضافة إلى القطاع التكنولوجي.



وتسعى مكتبة الإسكندرية من خلال هذه البرامج وورش العمل إلى بناء قدرات شباب الباحثين في المنطقة العربية من خلال توفير تدريب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بهدف فتح آفاق جديد من خلال عرض تجارب مميزة من المنطقة العربية، والتي عرضها نخبة من المتحدثين والخبراء، وذلك اتساقًا مع رسالة مكتبة الإسكندرية التي تسعى للمساهمة الفعالة في دعم جهود رفع الكفاءات وإتاحة المعرفة والعلمية مما يساهم في تعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار لخدمة المجتمعات وتنميتها بصورة تراعي الاستدامة.