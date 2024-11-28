وكيلا التعليم والتنظيم ببني سويف يكرمان 35 باحثا بدورة تنمية مهارات العاملين

قامت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتورة جملات فاروق اسماعيل مدير مديرية التنظيم والإدارة ببني سويف، بتكريم ما يزيد عن 35 من العاملين بالجهاز الإداري بمديريتي التنظيم والإدارة والتموين، والذين اجتازوا البرنامج التدريبي تنمية وتطوير المهارات الرقمية والتدريب على استخدام التكنولوجيا، ضمن خطة التحول الرقمي وذلك بمركز التطوير التكنولوجي وإدارة التدريب وذلك بحضور الأستاذ ماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي والأستاذة غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب.



وفي مستهل كلمتها رحبت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالحضور مثمنة التعاون المثمر بين مديريتي التربية والتعليم والتنظيم والإدارة، مؤكدة إن الدولة تسعى جاهدة تطوير وتحسين مستوى الأداء المهني والدقة في العمل لإنجاز الأعمال ولاسيما مع التطور التكنولوجي الذي تشهده البلاد، وخاصة رقمنة الأعمال الإدارية والتخلص من الطرق والقيود التقليدية في التعامل، واستبدال هذه الطرق بأسلوب يعتمد على استخدام أحدث التقنيات.



مؤكدة على أهمية مواصلة التنمية المهنية لرفع مستوى الأداء المهني بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030 ولا سيما في محور بناء الإنسان لتحقيق النهضة الشاملة في مختلف المجالات.



ومن جانبها وجهت الدكتورة جملات فاروق، مدير مديرية التنظيم والإدارة، الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم على حسن تنظيم البرنامج التدريبي وتوفير كافة التيسيرات وتسخير الإمكانات المتواجدة بإدارة التدريب ومركز التطوير التكنولوجي لخروج البرنامج التدريبي بالشكل المطلوب،

مشيدة بهذا التعاون مع مديرية التربية والتعليم وخاصة في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين.



وأشارت غادة عبد الرؤوف بأن البرنامج استهدف ما يزيد عن 35 باحثا وباحثة بمديريتي التنظيم والإدارة والتموين وقد تضمن البرنامج التدريبي عدة محاور حول ( إعداد المدربين ، أنماط وشخصيات المتدربين ، التواصل الفعال ، مهارات العرض والتقديم )، موجهة الشكر والتقدير لفريق العمل الدكتورة جيهان عبد العظيم والأستاذ محمد سلامة والأستاذة أماني رمضان على ما بذلوه من جهد خلال فترة التدريب.

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