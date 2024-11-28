ريال مدريد يكشف تشخيص إصابة كامافينجا

ألقى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بظلال من القلق على جماهيره بعد إعلان إصابة لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

وأعلن ريال مدريد تشخيص إصابة كامافينجا، التي تعرض لها خلال مباراة الملكي أمام ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

إصابة كامافينجا مع ريال مدريد

وأجبرت هذه الإصابة، كامافينجا على مغادرة أرضية ملعب أنفيلد خلال أحداث الشوط الثاني من اللقاء.

وكشف بيان طبي صادر عن نادي ريال مدريد، أن كامافينجا يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

ورغم أن النادي لم يحدد المدة الزمنية التي يغيب خلالها اللاعب الفرنسي عن الملاعب، إلا أن تقارير صحفية متعددة أشارت إلى أن كامافينجا قد يغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ومن المتوقع وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، غياب كامافينجا عن مباريات ريال مدريد، أمام كل من، خيتافي وأتلتيك بلباو وجيرونا ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وأمام أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من ليفربول بهدفين دون رد، وضعت الفريق في أزمة ببطولة دوري أبطال أوروبا، قد تبعده عن المراكز الأولى المؤهلة لدور الـ16 بشكل مباشر.