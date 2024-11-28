لليوم الثاني على التوالي.. جامعة كفر الشيخ تواصل فعاليات مؤتمر "الجامعة والصناعة"

عقب انطلاق فعاليات مؤتمر "الجامعة والصناعة" الأول لدعم الاقتصاد الوطني والربط بين خريجي الجامعة وسوق العمل بشكل فعال، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من 27 الى 28 من شهر نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وفي اليوم الثاني على التوالي، تم عقد العديد من المحاضرات والجلسات العلمية لمؤتمر "الجامعة والصناعة" الأول لدعم الاقتصاد الوطني والربط بين خريجي الجامعة وسوق العمل بشكل فعال.



جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، والسادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل.



أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أن تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا، حيث يتمكن الباحثين وطلبة الجامعة من الاستفادة من خبرة الصناعة وتوجيههم نحو اكتساب المهارات التي تساعدهم على تحقيق نجاح مستدام في مجالاتهم المختارة.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسعي لإعداد خريجين ذو كفاءة عالية تنافس في سوق العمل بفاعلية، ولتعزيز الشراكة مع قطاعات المجتمع الصناعي والمؤسسات المحلية والدولية وتبادل الخبرات والمعلومات والتوسع ببرامج الدراسات الجامعية الاولية والعليا واستحداث التخصصات الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰، ومواكبة التطورات في سوق العمل.



ومن جانبه أشار الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، الي أن تحفيز ثقافة البحث والابتكار يعزز تقديم حلاً للتحديات التي قد تواجه الصناعة، مشيرًا إلى أن تشجيع الباحثيين والطلاب على اتباع مسار البحث وتطوير مشاريعهم يمكن أن يفيد الصناعة بأفكار جديدة وحلول فعالة للمشكلات الحالية.



وفي ذات السياق أشارت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، الي إن بناء جسور قوية بين الجامعات والصناعة يعد أمرًا حيويًا لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار، كما أن بناء جسور الشراكة بين الجامعات والصناعة مفيدة لكل الأطراف المعنية، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.



وفي إطار تحقيق محاور المؤتمر، تم عقد العديد من الجلسات في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر، وذلك بقاعة سيمنار كلية الهندسة والتي شملت كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات وتم عقد عدد 9 جلسات لمناقشة البحوث التطبيقية مع ممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل والتي تخدم القطاع التكنولوجي.



كما تم عقد جلسات وورش عمل بقاعة سيمنار كلية الطب البشري والتى شملت كليات الطب البشري والصيدلة وطب الفم والاسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وتم عقد عدد 15 جلسة لمناقشة البحوث التطبيقية مع ممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل والتي تخدم القطاع الطبي.



أيضاً تم عقد جلسات وورش عمل بقاعة سيمنار كلية الزراعة والتى شملت كلية الزراعة والطب البيطري والعلوم والثروة السمكية والمصايد ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو وتم عقد عدد 15 جلسة لمناقشة البحوث التطبيقية مع ممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل والتي تخدم قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والتكنولوجي.



بالاضافة الي عقد جلسات وورش عمل بقاعة سيمنار كلية التجارة والتي شملت كلية التجارة والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية مع ممثلي قطاع الصناعة وسوق العمل في مختلف المجالات.