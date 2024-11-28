بالأسماء.. جامعة المنوفية تعلن نتائج انتخابات اتحاد الطلاب

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اختتمت فعاليات ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الخميس، وانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى كليات ومعاهد الجامعة ،بحضور وإشراف الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أكد الدكتور أحمد القاصد، علي أهمية إنتخابات الإتحادات الطلابية في تعزيز روح القيادة والمشاركة الفاعلة بين الطلاب ، موضحًا أن الجامعة وفرت كافة الإمكانيات لضمان نجاح سير الإنتخابات على جميع الأصعدة، ومشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تمثل فرصة للطلاب لإختيار ممثليهم بشكل ديمقراطي، مما يُعزز من مشاركتهم في إتخاذ القرارات داخل كلياتهم ، حيث يصبح لكل طالب وطالبة صوت مؤثر في توجيه الأنشطة الطلابية وتحديد أولوياتها ،فضلا عن انها تعُد تجربة جيدة تسهم في تنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي، مما يعزز من روح التعاون بين الطلاب، لافتًا إلى أن مُشاركة الطلاب تعكس روح الديمقراطية والمسئولية لديهم.

وقدم الدكتور أحمد القاصد، التهنئة لأعضاء مجلس الإتحاد لفوزهم بثقة زملائهم في إنتخابات إتحاد الطلاب لهذا العام، موضحاً أن الجامعة هذا العام ستشهد طفرة نوعية في الأنشطة الطلابية والمجتمعية والخدمية، حيث يضم مجلس الإتحاد الجديد مجموعة متميزة من الشباب القادرين على تحمل المسئولية، متمنياً أن يكونوا خير القدوة والمثل، و العون لزملائهم.

ومن جانبه، قدم الدكتور ناصر عبدالباري، التهنئة للطلاب الفائزين متمنياً لهم التوفيق، مشيداً بدعم رئيس الجامعة المستمر للأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب، وإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم في مختلف المجالات، مطالبًا الطلاب الفائزين بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الجامعة، مشيدًا بالجهود المبذولة داخل الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة،ومكاتب رعاية الطلاب بكل كلية من كليات الجامعة.

وجاءت نتيجة الإنتخابات كالتالي:

فاز الطالب محمود السيد خليل من كلية الهندسة على منصب رئيس إتحاد طلاب الجامعة للعام الثالث على التوالي بينما فاز الطالب نديم باسم عبود من كلية الذكاء الاصطناعي على منصب نائب رئيس الإتحاد .

وعلى مستوى اللجان الفرعية وفاز الطالب علي محمود درويش بمنصب أمين لجنة الأسر وفازت الطالبة ملك علاء الدين زيتون بمنصب نائب امين اللجنة .

وفي اللجنة الفنية فازت الطالبة رحمه عبد الستار سلطان و الطالب خالد رمضان سعد، بمنصب نائب امين اللجنة.

واللجنة الرياضية فاز بمنصب الأمين الطالب يوسف هاني ابو النجا والنائب الطالب مصطفى شوقي محمد .

وفي اللجنة الثقافية فاز بمنصب الأمين الطالبه هند محمد عبد الجواد والنائبه ميار سامح الخولي.

بينما لجنة الجوالة فاز الطالب أحمد علي عبد الفتاح بمنصب امين اللجنة والنائب الطالب خالد محمد شاهين .

وفي اللجنة الإجتماعية فاز الطالب يحيي تامر سليمان بمنصب الأمين والنائب أحمد عادل العمري، وفي اللجنة العلمية فازت الطالبة مريم وحيد عباس والنائبه الطالبة ملك موسى الشامي .

و قد شملت اللجنة العليا التي أشرفت على العملية الانتخابية كلا من، الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور منصور محمد أحمد عميد كلية الحقوق والدكتور عصام الدين يسري هلال وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامه لرعاية الطلاب،وطارق كمال مدير الإدارة مدير إدارة الأسر والإتحادات الطلابية .

هذا وقد أعلنت الجامعة تشكيل اتحاد الطلاب بالكليات كالتالي:

الطالب محمود السيد محمود خليل رئيس الاتحاد من كلية هندسة شبين

الطالب نديم باسم محمود عبود نديم نائب رئيس الاتحاد من كلية ذكاء اصطناعي

الطالب عمر على عبد العظيم ابراهيم رئيس اتحاد كلية العلوم

الطالب أحمد شبل محمود حجاج نائب رئيس اتحاد كلية العلوم

الطالب أحمد محمود عز الدين يوسف رئيس اتحاد كلية الحقوق

الطالب أحمد سامح ابراهيم موسى نائب رئيس اتحاد كلية الحقوق

الطالبة منار عبد الناصر عزت نور الدين رئيس اتحاد علوم صحية

الطالب محمد سعيد محمد شاهين نائب رئيس اتحاد علوم صحية

الطالبة نجوی جمال على الجرواني رئيس اتحاد كلية التربية النوعية

الطالب فاروق احمد فاروق الاكحل نائب رئيس اتحاد كلية التربية النوعية

الطالب السيد خالد السيد جمعه رئيس اتحاد كلية الزراعة

الطالبة ايمان حجاج فوزي حجاج نائب رئيس اتحاد كلية الزراعة

الطالبة رحاب مجدى السيد محمد حجازي رئيس اتحاد كلية تربية طفولة

الطالبة نهى محمد بدر شبل سعفان نائب رئيس اتحاد كلية تربية طفولة

الطالب عمر ابراهيم جلال سيد أحمد رئيس اتحاد كلية طب بيطري

الطالبة تقى محمد عبد المنعم النويهي نائب رئيس اتحاد كلية طب بيطري

الطالب زياد عماد عبد الحميد طاحون رئيس اتحاد كلية طب أسنان

الطالب مصعب سعيد كامل أحمد نائب رئيس اتحاد كلية طب أسنان

الطالب عمرو مدحت امين حسين رئيس اتحاد كلية الآداب

الطالب سامر هيثم محمود الشرابي نائب رئيس اتحاد كلية الآداب

الطالب بهاء محمد عباس القاضي رئيس اتحاد كلية تربية رياضية

الطالبة اميره أمجد ابراهيم أبو شادي نائب رئيس اتحاد كلية تربية رياضية

الطالب امير محمد راضي راضي رئيس اتحاد كلية هندسة منوف

الطالب حسن مصطفي هاشم محمد نائب رئيس اتحاد كلية هندسة منوف

الطالب شهاب الدين طارق محمد رشاد رئيس اتحاد كلية حاسبات ومعلومات

الطالب أحمد عادل يحي محمد نائب رئيس اتحاد كلية حاسبات ومعلومات

الطالب عبد المنعم رجب عبد المنعم الشبراوي رئيس اتحاد كلية التربية .

الطالبة روان هشام مسعد حلمي نائب رئيس اتحاد كلية التربية

الطالب مصطفي محمد مصطفي التراس رئيس اتحاد كلية التمريض

الطالب عبد الله سلامه مصطفى المزار نائب رئيس اتحاد كلية التمريض.

الطالب محمد جمال سالم ابراهيم رئيس اتحاد كلية الاعلام

الطالبة اميره محمد فتحي الشرقاوي نائب رئيس اتحاد كلية الاعلام

الطالب كريم أحمد حسن محمد حسن رئيس اتحاد كلية التجارة

الطالبة دولت أحمد عبد الحليم أحمد سليم نائب رئيس اتحاد كلية التجارة

الطالب أحمد إبراهيم جلال سيد أحمد رئيس اتحاد كلية الصيدلة

الطالب محمد رمضان عبد العظيم عصيده نائب رئيس اتحاد كلية الصيدلة

الطالب عبد الرحمن محمد سليمان اسماعیل نائب رئيس اتحاد كلية ذكاء اصطناعي

الطالب محمد عزمي محمد حسن رئيس اتحاد كلية الهندسة بشبين

الطالبة أسماء ماهر عبد الوهاب سيف رئيس اتحاد كلية اقتصاد منزلي

الطالبة حبيبة رجب شحاته القرعه نائب رئيس اتحاد كلية اقتصاد منزلي

الطالب محمد ممدوح محمود أحمد حسين رئيس اتحاد كلية الطب

الطالب عادل محمد محمد عسكري نائب رئيس اتحاد كلية الطب.