"ذا ناشيونال": لبنان سينتخب رئيس جديد خلال مدة الـ60 يومًا الهدنة مع إسرائيل

نقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر لبنانية، اليوم، إن لبنان سينتخب رئيسا خلال الهدنة التي استمرت 60 يوما مع إسرائيل، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب مع حزب الله.



وكان مجلس النواب اللبناني، قد أعلن عن جلسة تصويت جديدة في شهر يناير الماضي بعد عدة محاولات لانتخاب رئيس للبنان إلا أن الجلسة فشلت في الاتفاق على شخص رئيس جديد.



وأضافت الصحيفة، أن الإعلان عن ضرورة انتخاب رئيس جديد جاء بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حزب الله، والذي أنهى حربا إسرائيلية مدمرة أسفرت عن مقتل نحو 4 آلاف لبناني وتدمير أجزاء كبيرة من البلاد.



وقال مصدر أمني لبناني رفيع المستوى قريب من المفاوضات: "خلال المفاوضات التي أدت إلى الاتفاق، تم الاتفاق مع الوسطاء على أن لبنان يجب أن ينتخب رئيسًا أخيرًا خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا"، وهذا جزء من الاتفاق.



وبحسب مصدر حكومي فإن اتفاق وقف إطلاق النار "تضمن اتفاقا جانبياً على انتخاب رئيس للجمهورية خلال 60 يوماً، وتشكيل حكومة خلال هذه الفترة، وكان هناك اتفاق على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية".



وأكد مصدر سياسي رفيع المستوى في بيروت أنه "خلال الهدنة التي تستمر 60 يوماً، ستعقد أيضاً جلسة لانتخاب رئيس"، من دون أن يوضح أكثر.



ويعيش لبنان حالة من عدم وجود رئيس منذ أكتوبر 2022، حيث تدعو الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى إلى انتخاب رئيس جديد للدولة لتجنب فراغ السلطة والمساعدة في استقرار الحياة السياسية في البلاد.



وقال المبعوث الأمريكي آموس هوشتاين ، الذي توسط في محادثات وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، إن انتخاب الرئيس أمر حيوي للبنان.