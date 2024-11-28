قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار رقم 521 لسنة 2024 والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

ووفقًا للقرار، يتولى حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، رئاسة المجلس اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري ولمدة عام.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة:

رامي أحمد عادل أبو النجا ، نائب محافظ البنك المركزي.

، نائب محافظ البنك المركزي. طارق محمد بدوي الخولي ، نائب محافظ البنك المركزي.

، نائب محافظ البنك المركزي. محمد فريد صالح ، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. علي محمد علي فرماوي ، خبير تكنولوجيا.

، خبير تكنولوجيا. نجلاء أنور الأهواني ، خبيرة اقتصادية.

، خبيرة اقتصادية. شريف حسين كامل محمد ، خبير مالي.

، خبير مالي. محمد عثمان إبراهيم الديب ، خبير مصرفي.

، خبير مصرفي. سميحة السيد فوزي ، خبيرة اقتصادية.

، خبيرة اقتصادية. عصام محمد عبد الهادي عامر ، خبير محاسبي ومالي.

، خبير محاسبي ومالي. خالد إبراهيم صقر علي، خبير اقتصادي.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة ودعم البنك المركزي بالكفاءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.