محافظ مطروح يهنئ وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي

تقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومى العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية لعام 2023 /2024؛ وذلك تقديرًا لجهودها البارزة فى تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهدها محافظ مطروح.

وأعرب اللواء خالد شعيب، عن إعتزازه وفخره بهذا الإنجاز الذى يعد شهادة على كفاءة القيادات المصرية فى مختلف المجالات، مؤكدًا على أن هذه التجربة الناجحة تعتبر نموذجًا يحتذى به فى القيادة والإدارة المحلية.

وأشار محافظ مطروح أن هذا التكريم المشرف للدكتورة منال عوض؛ يعد تتويجا لجهود الدولة فى دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين فى مختلف المحافظات داخل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.



الجدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تعتبر إحدى الجوائز المرموقة التى تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومى المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربى.