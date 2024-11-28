يوسف أحمد رئيسا لاتحاد طلاب جامعة حلوان وإيمان أشرف نائبا له

اختتمت جامعة حلوان اليوم، ماراثون انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024-2025، بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أهمية هذه التجربة الديمقراطية، مشيراً إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي الطلاب بحقوقهم في اختيار ممثليهم. وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة أعضاء مجلس الاتحاد الجدد على تحقيق مصالح زملائهم وتمثيل الجامعة في مختلف المجالات.



وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة النتائج كالتالي:

فاز بمنصب رئيس الاتحاد الطالب يوسف أحمد يوسف عيسى إسماعيل بكلية الآداب رئيس اتحاد، ونائب رئيس الاتحاد الطالب إيمان أشرف بكلية الفنون التطبيقية.

أمين لجنة الأسر الطالب محمد سعيد محمد الطالب بكلية العلوم، وأمين مساعد لجنة الأسر الطالبة سمية محمد محمد الطالبة بكلية التربية.

أمين اللجنة الفنية الطالب عمر عادل قطب الطالب بكلية الخدمة الاجتماعية، وأمين مساعد اللجنة الفنية الطالبة فاطمه خالد عبد الله بكلية التربية الموسيقية.

أمين اللجنة الرياضية الطالب بسام وليد محمد كلية علوم الرياضة بنين، وأمين مساعد اللجنة الرياضية الطالبة فاطمه ممدوح عبد الله بكلية علوم الرياضه بنات.



أمين اللجنة الثقافية الطالبة مروه ممدوح ابو الفتوح كلية الطب، أمين مساعد اللجنة الثقافية الطالب أحمد فتحي عبد الحكيم بكلية الطب .

امين لجنة الجوالة الطالب محمد ضياء الدين محمد كلية علوم الرياضة بنين، وأمين مساعد لجنة الجوالة الطالب محمد إبراهيم معوض بكلية الحقوق.

أمين اللجنة الاجتماعية الطالب زياد خالد فؤاد بكلية هندسة المطرية، وأمين مساعد اللجنة الاجتماعية الطالب مصطفى محمد بكلية الطب.

أمين اللجنة العلمية الطالبة ندى محمد عبد العزيز بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وأمين مساعد اللجنة العلمية الطالبة ندى سعيد السيد بكلية التجاره واداره الاعمال.

وأشرفت على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، الدكتور امام صلاح، عضو قانوني وهيئة تدريس، عدد 2 طلاب مشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

إلى جانب اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، والأستاذ طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، والأستاذ كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، والأستاذ محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.