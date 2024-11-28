شركة مياه بني سويف تنظم يوماً ثقافياً ترفيهياً بأحد المدارس الخاصة

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، يوماً ثقافياً ترفيهياً بأحد المدارس الخاصة بشرق النيل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ببني سويف.

استقبلت إدارة المدرسة، وفداً من الشركة لتنفيذ هذا الحدث الهام.

ندوة توعية شاملة

شمل اليوم الثقافي ندوة توعية مكثفة لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، تناولت أهمية المياه وأثرها على حياة الإنسان والمجتمع. ركزت الندوة على النقاط التالية:

أهمية نهر النيل : تم تسليط الضوء على اعتماد مصر بشكل أساسي على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، وتأثير الزيادة السكانية والتصرفات الخاطئة على هذا المورد الحيوي.

: تم تسليط الضوء على اعتماد مصر بشكل أساسي على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، وتأثير الزيادة السكانية والتصرفات الخاطئة على هذا المورد الحيوي. الخط الساخن 125 : تم تعريف الطلاب بخدمة الخط الساخن 125، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وتقديم الدعم اللازم.

: تم تعريف الطلاب بخدمة الخط الساخن 125، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال شكاوى المواطنين وتقديم الدعم اللازم. تطبيق قراءتي : تم شرح كيفية استخدام تطبيق "قراءتي" لإبلاغ عن قراءات العدادات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

: تم شرح كيفية استخدام تطبيق "قراءتي" لإبلاغ عن قراءات العدادات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة. القطع الموفرة والعدادات المسبقة الدفع: تم تقديم شرح وافٍ عن أهمية استخدام القطع الموفرة والعدادات المسبقة الدفع في ترشيد استهلاك المياه.

أنشطة تفاعلية ممتعة

لم تقتصر فعاليات اليوم على الندوات التوعوية، بل شملت أيضاً مجموعة متنوعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية الموجهة لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال، مما ساهم في خلق جو من المرح والتعلم في آن واحد.

تقدير للطلاب المتميزين

في ختام اليوم، تم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة الرسم التي نظمتها الشركة، مما حفزهم على المزيد من الإبداع والمشاركة في الأنشطة المدرسية.

أكدت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على أهمية نشر الوعي المائي بين فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الشباب، مشددة على ضرورة تعزيز مفهوم الترشيد في استهلاك المياه للحفاظ على هذا المورد الثمين للأجيال القادمة.

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