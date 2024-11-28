جامعة قناة السويس تشهد عرساً ديمقراطياً بإعلان تشكيل اتحادات الطلاب

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، التهنئة للطلاب الفائزين في انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024-2025، مؤكداً أن الجامعة قدمت نموذجا للممارسة الانتخابية، وشهدت تجربة ديمقراطية أسفرت عن تحديد عناصر اختارها الطلاب لتمثيلهم.

وطالب رئيس الجامعة أعضاء الإتحاد بدور أكبر لهم بين طلاب الجامعة وأن يكونوا على قدر الثقة و المسؤولية التي وضعها زملائهم فيهم للتعرف على مشاكلهم الإجتماعية وأفكارهم في تطوير العملية التعليمية.

كما تمنى رئيس الجامعة اندماج جميع طلاب في الحياة الجامعية، والاستمتاع بالأنشطة الطلابية لتحقيق أقصى استفادة وبناء شخصية طالب جامعي مميز، موضحاً أنه ليس المقصود بالحياة الجامعية الجانب التعليمي فقط بل ضرورة الإندماج في الأنشطة الطلابية بجميع المجالات سواء الفنية أو الرياضية أو الثقافية أو العلمية أو الجوالة أو الاجتماعية... وغيرها.

كما وجه "مندور" الشكر إلى اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



عضوية كل من:

الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، محمد سعد عضو قانوني ، الطالب حسن إبراهيم على ، والطالبة مريم محمد الهادي.

واصلا الشكر لجميع العاملين بإدارات رعاية الشباب ، والإدارة المركزية لرعاية الشباب على حسن إدارة العملية الانتخابية.

ومن جانبه ـ دعا الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مجلس الاتحاد لعقد اجتماع عقب إعلان النتائج مباشره لمناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وبحث المقترحات المقدمة لتتولى الجامعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في كلمته لأعضاء الإتحاد إلى أنهم أصبحوا حلقة وصل بين إدارة الجامعة وباقى زملائهم، متمنيا أن يكون لهم الدور البارز في تشجيع زملائهم في مزاولة الأنشطة الطلابية التى تصقل مواهبهم وتنمى شخصيتهم القادرة علي المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

هذا وأعلن الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية أن نتائج الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب محمد محمود الفرقة الرابعة كلية الزراعة بمنصب رئيس إتحاد طلاب الجامعة، بينما حصل على منصب نائب رئيس الإتحاد الطالب عبد الله حمدي الفرقة الرابعة كلية التجارة BIS.

أما عن الأمناء و الأمناء المساعدين اللجان العليا فقد جاءت كالتالي:

اللجنة العليا للأسر الطلابية:

الأمين : محمد عوض الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات .

الأمين المساعد: وئام حسن الفرقة الرابعة كلية الألسن.

اللجنة الرياضية العليا :

الأمين: طارق على الفرقة الرابعة كلية الطب

الأمين المساعد: محمد قنديل كلية السياحة والفنادق الفرقة الثالثة

اللجنة الثقافية:

الأمين: محمد على عبد الشافي كلية التمريض الفرقة الثالثة

الأمين المساعد: على عبد المولى كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الأولى

اللجنة الفنية العليا :

الأمين : سارة ربيع محمد الفرقة الثالثة كلية العلوم

الأمين المساعد: يوسف أحمد على الفرقة الرابعة كلية السياحة والفنادق

لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا:

الأمين: محمد عادل محمد الفرقة الثالثة كلية الزراعة

الأمين المساعد: يوسف وليد عبد الفتاح الفرقة الرابعة كلية الآداب والعلوم الإنسانية

اللجنة الاجتماعية العليا:

الأمين : عبد الله ياسر فؤاد الفرقة الرابعة كلية الطب.

الأمين المساعد: مريم إبراهيم جاد الكريم الفرقة الخامسة كلية الطب البيطري.

اللجنة العلمية العليا:

الأمين : محمد مرسي عبد العال الفرق الرابعة كلية التمريض.

الأمين المساعد: محمد عبد المنعم محمد الفرقة الثانية كلية الصيدلة.