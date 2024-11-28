بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية

وقع عقار قديم بشارع الليثي بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع الليثي منطقة العطارين.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من الطابق الرابع وشرفة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار حتي إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم في الواقعة.