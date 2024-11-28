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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدون إصابات.. انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية

انهيار عقار قديم
انهيار عقار قديم بمنطقة العطارين
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وقع عقار قديم بشارع الليثي بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، دون حدوث إصابات بين المواطنين.

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار أجزاء من عقار بشارع الليثي منطقة العطارين.

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية  ومسئولي الحي إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من الطابق الرابع وشرفة العقار، وذلك دون حدوث إصابات.

جرى وضع الحواجز الحديدية حول العقار حتي إزالة الأجزاء المنهارة والمعلقة التي تمثل خطورة على المارة، وعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ القرار اللازم  في الواقعة.

الإسكندرية المنشآت الآيلة للسقوط انهيار عقار قديم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط مديرية أمن الإسكندرية منطقة العطارين