سفير تركيا بالقاهرة: فرص تعاون واسعة بين شركات المقاولات التركية والمصرية في إفريقيا

نظمت سفارة تركيا بالقاهرة لقاءً جمع السفراء الأفارقة في العاصمة المصرية، في إطار الشراكة التركية الأفريقية، بحضور السفير التركي صالح موطلو شن، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، من بينهم السفير إيهاب عوض، نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، وسفير الكاميرون محمدو لابارانغ، عميد السفراء الأفارقة في مصر.

شهد الاجتماع، الذي أقيم بمقر إقامة السفير التركي، نقاشات موسعة حول التعاون التركي الأفريقي، خاصة في إطار مؤتمرات القمة واجتماعات وزراء الخارجية. وأكد السفير صالح موطلو شن في كلمته أن مصر تُعد أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، حيث تستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات التركية الموجهة للقارة. كما أشار إلى الدور الذي تلعبه وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، التي قدمت مساعدات تنموية بقيمة 2.5 مليار دولار لأفريقيا.

وأوضح السفير التركي أن شركات المقاولات التركية والمصرية تمتلك فرصًا واسعة للعمل معًا في مشروعات داخل القارة السمراء، مؤكدًا أن العلاقات التركية المصرية والأفريقية تستند إلى أسس قوية من الاحترام والثقة المتبادلة.

من جانبه، أشار السفير إيهاب عوض إلى أهمية توثيق الشراكة التركية الأفريقية، مستشهدًا بنتائج مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث الذي عقد في جيبوتي.

كما نوه بالدور التركي في دعم التنمية بأفريقيا، وأكد على أهمية التعاون بين تركيا ومصر لتعزيز العلاقات مع القارة، خاصة في ضوء الإمكانات الهائلة التي تمتلكها أفريقيا بسكانها الشباب ومقدراتها الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمدو لابارانغ، سفير الكاميرون، على أهمية الإعلان المشترك للشراكة التركية الأفريقية، مشيرًا إلى التقدم الذي تحقق في مجالات الأمن، التجارة، والتنمية بفضل هذا التعاون.

وأضاف أن تركيا تُعتبر شريكًا موثوقًا للدول الأفريقية، وتعمل على دعم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم القارة.

كان اللقاء فرصة لتعزيز الروابط التركية الأفريقية واستعراض آفاق التعاون المشترك، بما يعكس الشراكة الأخوية الوثيقة بين تركيا والدول الأفريقية، وعلى رأسها مصر.

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