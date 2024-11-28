ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يمنح لاعبى الزمالك راحة من تدريبات الغد

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة.
ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.


وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.


وخاض اللاعبون البدلاء والمستعدين من لقاء بطل موزمبيق، مباراة ودية ظهر اليوم أمام فريق مدينة نصر فاز فيها الزمالك بهدف دون رد، سجله حسام أشرف.


ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز جوزيه جوميز الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية