مهرجان الفيوم السينمائي يكرم صناع الأفلام الطلبة بمنصة قارون

احتفلت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، قبل قليل، بختام فعاليات منصة قارون للتدريب على فنون صناعة الأفلام والتي هدفت إلى تعليم عدد كبير من طلاب جامعة الفيوم صناعة الأفلام ضمن الأنشطة المختلفة للمهرجان.



وحرص المخرج هاني لاشين رئيس المهرجان على تكريم الطلاب المشاركين في صناعة الأفلام خلال فعاليات الورش التدريبية بمنصة قارون ضمن فعاليات المهرجان حيث أنتجت الورش 8 أفلام من إنتاج المنصة من إبداعات الطلاب تحت إشراف المخرج تامر رجب مدرب الإخراج بالمنصة، وتواجد على المنصة كلا من سيد عبد الخالق مدير المهرجان والمخرج تامر رجب ومحمد علي مدير الإعلام بجامعة الفيوم.



وتواجد بالاحتفالية عدد من النجوم الذين شاركوا الطلاب حفلهم الختامي بعد صناعة أفلامهم الأولى ومنهم الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي والمخرج عمر عبد العزيز.

ودعمت إدارة المهرجان الطلاب صناع الأفلام بتكريمهم وعرض أفلامهم على الحضور وسط تشجيع وتصفيق من النجوم على التجارب السينمائية الاولى للطلاب.



أقيمت ظهر اليوم، فعاليات اليوم الفلسطيني ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والذي بدأ بعرض أزياء فلسطيني ودبكة لفرقة كنعان بتنسيق ومشاركة من السفارة الفلسطينية.

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