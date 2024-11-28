جامعة بنها الأهلية تعلن أسماء رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الأهلية، أسماء رؤساء اتحاد طلاب الجامعة ونوابهم للعام الجامعي 2024/2025، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وبإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجتمعة للشؤن الاكاديمية، وذلك في إطار تعزيز الدور القيادي للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد حسان قوشتي بكلية الطب البشري رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة والطالب مارك ناجي بكلية الاقتصاد نائب رئيس الاتحاد.

من جانبه قدم الدكتور تامر سمير التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة الفائز فى الانتخابات، مشيدا بالروح الإيجابية التي أظهرها الطلاب وبالتنظيم المميز الذي يعكس حرص الجامعة على إنجاح هذا الحدث الديمقراطي.

وأكد "سمير" حرص الجامعة على تعزيز قيم الديمقراطية ، مشيرا إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية تهدف إلى تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع الجامعي وخارجه، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة الشباب.

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤن الاكاديمية علي دور اتحاد الطلاب كجسر تواصل بين الادارة والطلاب ، مضيفا ان الجامعة حريصة علي تقديم الدعم الكامل للمجلس المنتخب لتحقيق تطلعات الطلاب والمساهمة في إثراء الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

يذكر أن الانتخابات الطلابية قد أسفرت عن فوز كل من : كلية علاج طبيعي كاراس بهجت عدلي عوض امين لجنة الاسر العليا ، كلية طب البيطري - نور الدين نبيل امين مساعد لجنة الأسر العليا، كلية الاهندسة - مايا أحمد السيد محمد أمين اللجنة الفنية العليا، طب بشري - الاء عبد الشكور أحمد أمين مساعد اللجنة الفنية العليا، كلية اقتصاد - محمد راتب سعدي امين اللجنة الرياضية العليا ، كلية الهندسة - توني طارق موريس امين مساعد اللحنة الرياضية العليا ، كلية الهندسة - محمد عبد المجيد محمد امين اللجنة الثقافية العليا، كلية علوم الحاسب، تقى محمد فاروق جاد الكريم امين مساعد اللجنة الثقافية العليا، طب اسنان - أبانوب باسم يعقوب امين لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا، كلية علاج طبيعي - ندا سامي لبيب امين مساعد لجنة الجوالة العليا، كلية الهندسة - احمد ضياء الدين عبد العزيز امين اللجنة الاجتماعية العيا ، كلية علوم الحاسب - روان سيد محمد أمين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا ، كلية الهندسة - كارين سامح عبد الله امين اللجنة العلمية العليا ، كلية علاج طبيعي - محمود فكري أحمد أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.