محافظ الشرقية يهنئ وزيرة التنمية المحلية لحصولها على جائزة التميز الحكومي العربي

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ وذلك تقديراً لجهودها البارزة في الإرتقاء بمنظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض محافظة دمياط ساهمت في تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.



أعرب محافظ الشرقية عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز والذي يُعد شهادة تثبت كفاءة القيادات المصرية في مختلف المجالات، مشيدًا بجهود الدكتورة منال عوض في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة.



وأكد محافظ الشرقية أن التجربة الناجحة للدكتورة منال عوض تمثل نموذجًا يحتذى به في القيادة والإدارة المحلية، مؤكدا أن الدكتورة منال عوض نموذج فخر لكل امراه مصرية فهي أول سيدة تتولى منصب وزيرة التنمية المحلية واختيرت ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا لعام 2018 وأبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي.. وحصلت على جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ، لافتا إلي أن هذا التكريم ليس فقط تكريمًا شخصيًا بل هو تتويج لجهود الدولة في دعم خطط التنمية والعمل بروح الفريق لتحسين حياة المواطنين في مختلف المحافظات”.



وأضاف محافظ الشرقية أن الدكتورة منال عوض نموذج مشرف للإخلاص في العمل، حيث أثبتت خلال أدائها المتميز أن القيادة الناجحة تقوم على التفاني والعمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن واستطاعت بحكمتها وإصرارها أن تحقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وتعكس روح الالتزام التي نتطلع إليها في كل مسؤولي الدولة.



وأشار المحافظ إلى أن العمل بروح الفريق والتفاني في تحقيق الصالح العام هو السبيل لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن ، مثمنا جهود الدكتورة منال عوض في التطوير المستمر للبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتمنياً لها دوام التوفيق والنجاح.



يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تُعد إحدى الجوائز المرموقة التي تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي المتميز وتكريم النماذج القيادية الرائدة على مستوى الوطن العربي.