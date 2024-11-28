الأزياء الفلسطينية ودبكة «كنعان» يجذبان النجوم بمهرجان الفيوم

بدأت فعاليات اليوم الفلسطيني، ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، على ضفاف بحيرة قارون بحضور فني كبير غلب عليه الوشاح الفلسطيني الشهير.

وكان افتتاح الفعاليات مع عرض أزياء فلسطيني للمصممة الفلسطينية نضال الناطور حيث قدمت مجموعة من عروض التصميمات الفلسطينية للرجال والسيدات والتي جذب أنظار الحضور معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الفعاليات وموافقتها فور مخاطبة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان ومسئول اليوم الفلسطيني.

وخطفت فرقة «كنعان» للتراث الأضواء خلال تقديمها عروضا تراثية للدبكة الفلسطينية وهو ما جذب أنظار نجوم الفن وخاصة بشرى التي شاركتهم الرقص على الدبكة الفلسطينية وسط تفاعل كبير من الحضور والطلاب.

وشارك في اليوم الفلسطيني كلا من الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي والمخرج عمر عبد العزيز والمنتجة التونسية درة بوشوشة وعدد من صناع السينما المصرية والعربية.

افتتحت ظهر اليوم، فعاليات «اليوم الفلسطيني» ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة والذي يستمر حتى السادسة مساء بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصرية والعربية وذلك على ضفاف بحيرة قارون بفندق هلنان الأوبيرج، بمشاركة وتنسيق السفارة الفلسطينية بالقاهرة مع مهرجان الفيوم وبتواجد ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة.

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