نجوم الفن يشهدون افتتاح اليوم الفلسطيني بمهرجان الفيوم السينمائي

افتتحت قبل قليل فعاليات «اليوم الفلسطيني» ضمن فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، والذي يستمر حتى مساء اليوم بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما المصرية والعربية وذلك على ضفاف بحيرة قارون بفندق هلنان الأوبيرج.



وتواجد عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين في اليوم الفلسطيني وعلى رأسهم ناجي الناجي المستشار الثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة وعدد من أعضاء السفارة وعدد من الفنانين وعارضي الأزياء وأصحاب الحرف الفلسطينية كما شهد الافتتاح تواجدا كبيرا للجمهور وطلاب جامعة الفيوم.



وحرص على حضور اليوم الفلسطيني كلًا من الفنانة بشرى والفنانة داليا مصطفى والفنانة سلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي والمخرج عمر عبد العزيز والمنتجة التونسية درة بوشوشة وعدد من صناع السينما المصرية والعربية.



وقالت الناقدة ناهد صلاح المدير الفني للمهرجان، مسئولة ومشرفة اليوم الفلسطيني، إن مهرجان الفيوم حرص على تواجد فلسطين "ضيف شرف" الدورة بشكل مميز وقوي وهو أقل ما يقدمه المهرجان للدولة العزيزة والشعب العزيز على الشعب المصرية، مشيرة إلى أن اليوم يتضمن عدد كبير من الفعاليات مثل عروض الأزياء الفلسطينية والدبكة وطاولات الطعام الفلسطيني بالإضافة إلى عروض الأفلام الفلسطينية "المسافة صفر" وأن السفارة الفلسطينية شاركت بمجهودات ضخمة في تنظيم اليوم.

received_551416831154165

received_929109785265890

received_1443449749924264

received_604433161934673