ads
الخميس 28 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بمستشفى الهلال الأحمر الخيري

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، القافلة الطبية التي تنظمها جامعة عين شمس، قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع محافظة سوهاج، بمقر مستشفى الهلال الأحمر الخيري بحي غرب سوهاج، وتحت إشراف مديرية الصحة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد.

وقد حضر فعاليات القافلة الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة، ومحمد شوقى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وطارق عامر منسق القافلة عن جامعة عين شمس، والنائبة غادة الضبع عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، والنائبة ألفت المزلاوى، والنائب أحمد عواجة، أعضاء مجلس النواب، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب.

 وقد اطلع المحافظ على سير العمل بالقافلة الطبية بمختلف العيادات التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان، وتشمل القافلة 10 تخصصات طبية متنوعة، وهي: "رمد، أنف وأذن، جلدية، مخ وأعصاب، جراحة عامة، نساء وتوليد، أطفال، أسنان، عظام، وصيدلية"، وتستهدف تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية من المواطنين، حيث تجرى الفحوصات الطبية وتوزع الأدوية المجانية، وتستمر فعالياتها على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتستهدف تقديم الخدمة لنحو 3000 مواطن.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية مثل هذه القوافل الطبية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، مشيداً بالتعاون المثمر بين جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والمحافظة في تنفيذ هذه المبادرات الإنسانية التي تساهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية في المجتمع، مشيدا بمجهودات القافلة الطبية في تلبية احتياجات المواطنين الصحية، مؤكدًا أن هذا النوع من التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

1000016321
1000016321
1000016313
1000016313
1000016315
1000016315
1000016317
1000016317
1000016311
1000016311
1000016307
1000016307
1000016319
1000016319
1000016309
1000016309
الهلال الأحمر الدكتور محمد ضياء زين العابدين الدكتور محمد عبد الهادي القافلة الطبية المجانية القوافل الطبية جامعة عين شمس سوهاج غرب سوهاج غادة الضبع محافظة سوهاج محافظ سوهاج مستشفى الهلال وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن