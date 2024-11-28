تحرير 367 مخالفة تموينية متنوعة بمراكز الفيوم خلال أسبوع

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 27 نوفمبر، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 27 نوفمبر من تحرير 367 مخالفة متنوعة.

حيث جرى ضبط الآتي:

ضبط 7505 كجم تبغ يستخدم في تصنيع السجائر عباره عن ورق بنجر وورق مانجو وزيتون مطحون ومعبأ داخل شگائر يتم طحنه وتعبئته داخل كاره مواشي بناحيه عزبه حنس طريق طاميه وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها وتسليم المتهم حضوريا لمركز الشرطة.

جاموسه انثى تزن 750 كجم مذبوحة ذبح غير حيوي بعد النفوق والجاموسة فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني طبقا للتقرير الطبي البيطري، وذلك بأحد المسالخ الموجودة داخل احد الكارات الخاصة بأحد جزارين الوقيع وذلك بدائرة مركز سنورس.

450 عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي بأحد محلات البقالة بدائرة مركز طاميه.

150عبوه زيت باكم للفرامل ماء مقطر للبطاريات منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام عدد داخل احد محطات تموين السيارات بدائرة مركز طاميه.

20 كجم لحوم بتلو ورأس صالحه للاستهلاك الآدمي ذبيح خارج المجازر الحكومية.

135 عبوة بويات مختلفة الانواع منتهية الصلاحية بداخل محل لبيع الحدايد والبويات.

539 علبة سجائر مختلفة الانواع بدون فواتير.

2 محضر غش تجارى سكر ناقص الوزن وتم ضبط 18 لفة سكر ، 15 لفة سكر ناقصة الوزن.

20 فلتر مياه مجهول المصدر وبدون فواتير بأحد المخازن الغير مرخصه.

98 كجم أوراك فراخ بثلاجه داخل المجزر معبأة في أطباق ومدون عليها علامة تجاريه مملوكه لمجزر اخر مرخص بناحيه طاميه وجاري عمل المحضر اللازم ضد مسئول المجز.

1050 كجم دقيق بلدى مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

20 شكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشكارة الواحد 50 كيلو بإجمالي 1000 كيلو بأحد المخازن.

ضبط منشأة لإنتاج الشيكولاته بدون ترخيص من الجهات المختصة والمضبوطات عدد ٣٩٦٠ قطعة شيكولاته. وضبط منشطات جنسيه بداخل محل عطاره مجهولة المصدر ومحظور بيعها وتداولها بداخل محلات العطارة. وضبط كميه من الأرز الأبيض ناقص الوزن بمقدار 30 جرام في الكيلو.

140علبة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الادمي.

3200 عبوه غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

50 كيلو جرام زبدة مصنعه بدون علامات وبيانات مجهولة المصدر.

2 محضر مستودعات دقيق بناحيه الحواتم والصوفي لبيع الدقيق أزيد من السعر الرسمي وجاري عمل اللازم.

كما تم تحرير عدد 172 محضر في مجال المخابز 7 محاضر تصرف وتجميع دقيق 33 محضر نقص وزن، 14 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 2محضر عدم وجود ميزان 114 محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن، عدم وجو قائمة إلخ .. كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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