الاحتفال بمرور ٢٠ سنة على مدرسة الكرمة بحضور البابا تواضروس

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، احتفالية مرور ٢٠ سنة على تأسيس مدرسة الكرمة للغات التابعة لإيبارشية المعادي.

واستقبل نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وقيادات المدرسة قداسة البابا لدى وصوله، حيث عزف السلام الجمهوري وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة وألقى القس بطرس سامي رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة أخرى وقدم طلبة المدرسة نشيد ترحيب ثم تحدث قداسة البابا إلى أبنائه الطلبة، وكرم بعدها عدد من قيادات التعليم.

وتفقد قداسته القسم الدولي بالمدرسة وقدمت مجموعة من الكلمات وفيلم تسجيلي عن المدرسة، وألقى قداسته ثم كرم الطلبة المتفوقين.