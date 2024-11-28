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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الاحتفال بمرور ٢٠ سنة على مدرسة الكرمة بحضور البابا تواضروس

الاحتفال بمرور ٢٠
الاحتفال بمرور ٢٠ سنة على مدرسة الكرمة بحضور قداسة البابا
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، احتفالية مرور ٢٠ سنة على تأسيس مدرسة الكرمة للغات التابعة لإيبارشية المعادي.

واستقبل نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وقيادات المدرسة قداسة البابا لدى وصوله، حيث عزف السلام الجمهوري وألقى نيافة الأنبا دانيال كلمة وألقى القس بطرس سامي رئيس مجلس إدارة المدرسة كلمة أخرى وقدم طلبة المدرسة نشيد ترحيب ثم تحدث قداسة البابا إلى أبنائه الطلبة، وكرم بعدها عدد من قيادات التعليم.

وتفقد قداسته القسم الدولي بالمدرسة وقدمت مجموعة من الكلمات وفيلم تسجيلي عن المدرسة، وألقى قداسته ثم كرم الطلبة المتفوقين.

الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثاني المجمع المقدس سكرتير المجمع المقدس قداسة البابا تواضروس الثاني