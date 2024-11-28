باسل رحمي: نعمل على مشاركة عملاء جهاز تنمية المشروعات في كبرى المعارض الدولية

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تيسير مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة، من عملاء الجهاز الحاصلين على خدماته المالية، أو غير المالية أو تم توفيق اوضاعهم، وضمهم للقطاع الرسمي في كبرى المعارض الدولية، وذلك لتعظيم استفادتهم من الفرص التسويقية المميزة في تلك المعارض، والمساهمة في فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم في الخارج، بما يساعد تلك المشروعات على الاستقرار ويعزز من فرصها في النمو والتطور.

جاءت تصريحات “رحمي” عليى هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في النسخة الثانية من معرض بنان بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية والمنعقد خلال الفترة من 23 – 29 نوفمبر 2024.

وأوضح “رحمي” أن الجهاز يحرص علي مشاركة أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية في المعارض والملتقيات الدولية لزيادة قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية مما يساعد أصحاب هذه المشروعات علي التوسع و استيعاب المزيد من فرص العمل، كما يعكس الحفاظ علي التراث المصري العريق و ترويج فنونه المتميزة في مختلف بلاد العالم.

وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات، أن فتح أفاق تسويقية جديدة للعارضين في الدول العربية يعزز من التبادل التجاري البيني والتكامل الاقتصادي مع الدول الأشقاء مصر خاصة في نشاط الحرف التراثية.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات شارك في معرض بنان بالمملكة العربية السعودية ليفتح مجالات متعددة لتسويق المنتجات التراثية المصرية و التعاقدات المستمرة لهذه المنتجات التي تلاقي اقبال شديد في هذه المعارض الدولية

وأوضح "رحمي" أنه من المقرر أن يشارك أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز في الدورة الـ 15 من الأسبوع الكويتي (الكويت في مصر) الذي يتم تنظيمه في القاهرة خلال الفترة من (3-5 ديسمبر 2024) وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويقوم عدد من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بعرض منتجاتهم المتميزة.