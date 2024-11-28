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الخميس 28 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ وزيرة التنمية المحلية لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي

محافظ سوهاج ووزيرة
محافظ سوهاج ووزيرة التنمية المحلية
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قدم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، التهنئة للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بمناسبة حصولها على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ، تقديراً لجهودها المتميزة في تطوير منظومة العمل المحلي وتحقيق إنجازات ملموسة في قطاع التنمية المحلية.

وأكد "سراج" أن هذا التكريم يعكس التقدير العربي لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم خطط التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الدكتورة منال عوض تعد نموذجاً مشرفاً للمرأة المصرية في المناصب القيادية.

كما أعرب المحافظ عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح للدكتورة منال عوض في منصبها كوزيرة للتنمية المحلية.

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