العريان يبحث مع رئيس البارالمبية الدولية إدراج الخماسي الحديث

التقى المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والنائب الأول للاتحاد الدولي للعبة، والسكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، البرازيلي أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، خلال زيارته الهامة لمصر والتي تستغرق عدة أيام قام خلالها بمقابلة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش العريان مع رئيس البارالمبية الدولية خلال الجلسة إدراج لعبة الخماسي الحديث لتصبح رياضة بارالمبية خلال السنوات المقبلة .

يذكر أن أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قام بجولة تفقدية فور وصوله إلى مصر، شملت مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور عمر حداد وكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير الإدارة المركزية للاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية المصرية.

وخلال الجولة، أشاد رئيس اللجنة البارالمبية الدولية بالبنية التحتية الرياضية المتطورة التي تتمتع بها مصر، قائلًا: "ما رأيته هنا يعكس رؤية استثنائية لتطوير الرياضة في مصر، إن مصر تلعب دورًا رياديًا على مستوى الرياضات البارالمبية، ليس فقط على مستوى المنافسات، ولكن أيضًا من خلال الإنشاءات والبنية التحتية التي تضاهي أفضل المعايير العالمية".