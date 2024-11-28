محمود لبيب رئيساً لاتحاد طلاب جامعة سوهاج ويوسف حسن نائبا له

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، اسدال الستار على ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، والتى انتهت بفوز الطالب محمود محمد محمود لبيب بكلية الطب البشري برئاسة مجلس اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة، وفوز الطالب يوسف أحمد حسن السيد بكلية الحقوق بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وقد هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، التشكيل الجديد لمجلس اتحاد الطلاب، والذى جاء نتاج انتخابات حرة نزيهة، وبناءاََ على اختيارات زملائهم التى تمت بكل شفافية ووضوح بشكل عكس مدى الوعي والرقي الأخلاقي الذي يتمتع به طلاب الجامعة، والذى يؤكد مدى التزامهم بالقواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية والمعلنة من وزارة التعليم العالي، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تقدم كامل الدعم لمجلس اتحاد الطلاب لتحقيق طموحاته وأهدافه، ومنحهم الفرصة لتمثيل زملائهم بشكل عادل وصادق، موجهاً أعضاء المجلس بضرورة التواصل مع الطلاب فى الكليات والتعرف على أفكارهم ومتطلباتهم، ووضع خطة عمل، وتصور متكامل للأنشطة الطلابية والمجتمعية التى تتناسب مع إمكانيات واحتياجات الطلاب، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى مهام عملهم الجديد.

ومن جانبه قدم، الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب، التهاني والتبريكات لمجلس اتحاد الطلاب الجديد على فوزهم فى انتخابات الاتحاد الطلاب لهذا العام، موضحاً أنه اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب تابعت العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وتأكدت من سير الإجراءات الانتخابية حسب الأصول المتعارف عليها، وطبقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة التعليم العالي، مطالبا أعضاء المجلس الجديد بحسن تمثيل زملائهم الذين وضعوا فيهم الثقة ومسئولية التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم بصورة مشرفة وحضارية تليق باسم الجامعة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح وعام دراسي ملئ بالنشاطات والفعاليات المتميزة.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة ضمت فى عضويتها كلا من الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، الدكتور سمير ابو المجد المدرس بكلية الحقوق، الطالبة ناهد وليام، والطالب محمد أشرف.

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