بعد هزيمة الريال على يد ليفربول وتفوق برشلونة.. تعرف على ترتيب التشامبيونز ليج

شهدت الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج"، مفاجآت وقوة فى المواجهات بين كبار القارة العجوز، مما أعاد من ترتيب جدول المسابقة مرة اخرى.



وخاض كبار القارة الأوروبية "العجوز"، مباريات قويه ومهم، كانت على رأسها قمة الجولة الخامسة، والتى كانت بين فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وريال مدريد الإسبانى، وانتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.



فيما تعرض باريس سان جيرمان الفرنسى، للهزيمة الثالثة فى هذا الدور، على يد بايرن ميونيخ الألمانى بهدف نظيف، ويصعب موقفه فى الأدوار المتبقية.



وجاء ترتيب جدول مسابقة دورى أبطال أوروبا كالتالى:

1- ليفربول - 15نقطة

2- انتر ميلان - 13 نقطة

3- برشلونة - 12 نقطة

4- بوروسيا دورتموند - 12 نقطة

5- أتلانتا - 11 نقطة

6 - باير ليفركوزن 10 نقاط

7- آرسنال - 10 نقاط

8 - موناكو - 10 نقاط

9- أستون فيلا - 10 نقاط

10- سبورتينج لشبونة - 10 نقاط

11- ستاد بريست - 10 نقاط

12- ليل - 10 نقاط

13- بايرن ميونيخ - 9 نقاط

14- بنفيكا - 9 نقاط

15- أتلتيكو مدريد - 9 نقاط

16- ميلان - 9 نقاط

17- مانشستر سيتي - 8 نقاط

18- بي إس في آيندهوفن- 8 نقاط

19- يوفنتوس - 8 نقاط

20 - سيلتك - 8 نقاط

21- فينورد روتردام - 7 نقاط

22 - كلوب بروج - 7 نقاط

23 - دينامو زغرب - 7 نقاط

24 - ريال مدريد - 6 نقاط

25- باريس سان جيرمان - 4 نقاط

26 - شاختار دونيتسك - 4 نقاط

27 - شتوتجارت - 4 نقاط

28 - سبارتا براج - 4 نقاط

29 - شتورم غراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- سرفينا زفيزدا - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33 - بولونيا - نقطة وحيدة

34 - لايبزيج دون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا دون نقاط

36- يونج بويز دون نقاط